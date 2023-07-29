韓國男團「ONEUS」是實力女團「MAMAMOO」的師弟，由抒澔、LEE DO、建熙、煥雄、XION共5人組成，從出道前就備受矚目，5月發行的第9張迷你專輯《PYGMALION》主打歌〈ERASE ME〉的舞蹈挑戰更在TikTok上累積點擊率近2700萬次，他們即將於9月2日首度來台舉辦演唱會，對此，5位成員也開心喊：「得知這個消息時，真的超開心！這是我們首次來台北跟大家見面！當天我們會帶來最紮實的精彩舞台演出，所有的TOMOON（官方粉絲名）一定都要來喔！」

每位成員都有1個動物象徵自己，「松鼠」抒澔、「小雞」LEE DO、「兔子」建熙、「老虎」煥雄、「小狗」XION，透過自己與動物的連結，「愛我們就是等於愛牠們」，來帶出尊重生命與愛護動物的心。而他們的官方粉絲名「TOMOON」也很有親切感，取自出道專輯《LIGHT US》中歌曲〈搖搖晃晃（ZigZag）〉裡的歌詞，「宛如地球和月亮般，總是徘徊在你的周圍公轉」，來象徵身為「月亮」的粉絲，會一直在「地球」ONEUS身邊不離開，因此官粉「TOMOON」也有「向著月亮」的含意。

「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」將於9月2日（六）晚間6點在台北LEGACY MAX舉辦，更多活動詳情請上「TheArtistudio得藝室策劃」官方臉書查詢。