申力安（左）、李紫嫣參加《未來少女》力拼勝出。（羅永銘攝）

申力安（左）、李紫嫣都對舞台充滿抱負。（羅永銘攝）

申力安（左）、李紫嫣希望藉由節目增加曝光量。（羅永銘攝）

申力安（左）、李紫嫣以「黑曜精靈」參賽《未來少女》。（羅永銘攝）

申力安（左）、李紫嫣都坦言選秀節目壓力大。（羅永銘攝）

申力安（左）、李紫嫣每天都在練真團練。（羅永銘攝）

申力安（左）、李紫嫣2020年時以PER6IX出道。（羅永銘攝）

PER6IX申力安為伊林璀璨之星第6屆國民女孩季軍，未出道就參加聲林之王比賽，聰穎的她，會中、德、英、法4國語言，還是清華大學提早一年畢業的高材生。她2020年以女團PER6IX出道，不料活動沒多久就遇到疫情，讓她很可惜沒辦法將作品完整呈現給歌迷，她說當時疫情導致工作銳減，讓她感到低潮，「算比低潮更低潮，剛出道時可能一天有3個通告，結果突然一整個月都沒事，有很明顯的落差」。

她與PER6IX李紫嫣等人近期以「黑曜精靈」參加選秀節目《未來少女》，對自己要求甚高的她，在比賽期間因為壓力常做惡夢，「我夢過2次熊的怪物，我要跟牠躲貓貓，不然抓到就會被殺掉，也夢過殭屍衝到我家，整個場面很混亂。」

談到這次的壓力，申力安、李紫嫣都覺得比PER6IX出道時大，申力安還把這次選秀視為最後一次機會，「我很害怕，因為我覺得就只有這麽一次機會，錯過就沒了。每位選手都很厲害、競爭很大，我們要在很短的時間裡準備好很完整的表演，壓力在於很希望把表演做到最好」。

為了完美演出，「黑曜精靈」每早10點到晚上6點都塞滿練習，體力負荷得了？李紫嫣坦言很累，加上她因為壓力導致失眠，每天只睡3個多小時，為了改善睡眠品質，她每晚都將手機放在房間外，但仍然沒有幫助，「我已經閉眼睛躺在床上，可是3個小時後，我還是醒著...。」

PER6IX由6人組成，這次包含李紫嫣、申力安共有4人參賽，為何出道還想參加選秀？2人坦言想增加曝光率，「希望對兩邊（PER6IX、黑曜精靈）團體都好，也想讓大家更認識我們」。熱愛舞台的申力安說，可以在受到高關注的舞台上表演，是件很幸運、幸福的事。

《未來少女》即將播出，一舉一動都將比以往被放大檢視，會擔心網友評論？申力安說最怕表現不如預期，「我比較怕讓自己失望，我不喜歡我連心中的標準都沒有達到，那我要怎麼去說服觀眾『這是我最好的面貌』。」

與她不同，李紫嫣坦言很在乎網友評論，「不知道為什麼，我很在乎別人怎麼看，我也有分析過我為什麼每次都很難過，我真正難過的不是被他們講些有的沒的，而是我被講中我自己也知道我需要去改進的地方，這是我最難過的」。

談到未來的發展，李紫嫣表示因為有女團夢，所以現階段會把重心放在節目跟PER6IX活動，等到心中目標一一達成後，想挑戰戲劇演出，她也想好要跟爸爸討教演技。愛唱歌的申力安，喜歡站在舞台上唱歌，享受當下的感覺，希望能用歌聲說故事。

「黑曜精靈」由伊林娛樂副董陳婉若、威剛科技董事長陳立白成立「星光瑞瑞」共同培育，成員為依沛、名慧、張瑄、采婕、紫嫣、Emma、力安、雨璇、郭郭9人，在《未來少女》中力拚勝出。《未來少女》7月29日起在TVBS首播，8月4日起，每周五晚間10點在中視頻道播出。