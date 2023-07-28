根據數據分析平台Visible Alpa，以固定匯率計算，開雲Q2整體營收49.6億歐元，僅年增3％不及分析師預估的6％，同時間古馳營收增長1％。開雲執行長皮諾（Francois-Henri Pinault）特別點出古馳的業績，「未能展現我們的野心和潛力」。

反觀開雲的死對頭、握有Dior、Louis Vuitton等品牌的奢侈品龍頭LVMH集團，營收增幅達雙位數。據LVMH25日發布的財報，受惠於中國解封報復性消費的貢獻，集團Q2營收年增17％。

業績落後對手LVMH和愛馬仕（Hermes），開雲一直設法追趕。為重振古馳的營收，開雲上周宣布管理高層大改組，包括執掌古馳多年的執行長畢薩里（Marco Bizzarri）去職。

開雲6月以35億歐元價碼，全現金買下高檔香水品牌Creed，收購金額是Creed息稅折舊攤銷前盈餘（ebitda）的23倍。

開雲27日又宣布斥資17億歐元，向卡達王室支持的投資基金Mayhoola，全現金收購義大利名牌范倫鐵諾（Valentino）30％股權。

該法國奢侈品巨頭指出，這是開雲與Mayhoola「廣泛策略結盟的一環」，Mayhoola因此成為開雲股東。開雲拜策略結盟之賜，擁有2028年前完全控制范倫鐵諾的選擇權。

1960年創立於羅馬的范倫鐵諾，全球有211家門市，去年全年營收14億歐元，息稅折舊攤銷前盈餘3.5億歐元。

投資機構Bernstein分析師索卡（Luca Solca）表示，收購范倫鐵諾的協議，對開雲來說值得期待，「范倫鐵諾堪稱義大利的聖羅蘭（Saint Laurent），開雲能靠這家公司創造價值。」