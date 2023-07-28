中國恒大指出，公司股份將繼續暫停買賣，直到進一步通知。港股中國恒大上一次交易是在2022年3月18日。

另一方面，恒大新能源汽車終於在28日恢復交易，全天走勢低迷，收盤大跌61.25％報1.24港幣，成交值6.258億港幣，市值134.46億港幣。

恒大汽車相當一日市值蒸發逾200億港幣。在上一個交易日2022年3月31日，恒大汽車收盤股價報3.2港幣，總市值347億港幣。

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