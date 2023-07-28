▲引起「討打」爭議的國民黨籍基隆市議員呂美玲已向國民黨基隆市黨部表達退黨意願，黨部則表示尊重並會並將提報黨中央處理。（張志康攝）

▲與呂美玲同選區的市議員許睿慈（中）表示，確實有聽到呂加入民眾黨的說法，也不覺得意外。但以呂目前的全國負面聲量，如果真的加入民眾黨，恐怕將影響選情。圖為許睿慈探視祥豐營區爆炸受傷的官兵。（摘自許睿慈臉書／徐佑昇基隆傳真）

國民黨籍基隆市議員呂美玲與民眾爭執失言引起「討打」風波，國民黨基隆市黨部表示，呂已於28日表達退黨意願，並將提報黨中央處理。卻另傳出呂加入民眾黨的消息，對此基隆市黨部主委林毓峯表示不知情，民眾黨中央則表示調查中。民眾黨前秘書長謝立功28日在臉書貼文呼籲，針對呂是否加入民眾黨等相關傳言，希望黨中央盡速查明對外公布。

針對呂美玲表態退出國民黨一事，已在基隆政壇投下震撼彈。本報訪問呂美玲時，呂的語氣略顯疲憊，當時並未正面回應，僅表示會召開記者會統一說明。

而後國民黨基隆市黨部則於晚間再發布聲明，表示呂已於28日表達退黨意願，基隆市黨部表示尊重並將依程序提報黨中央後續處理。

然本案卻驚傳「案外案」，有媒體爆出呂美玲其實已加入民眾黨的消息，但民眾黨基隆市黨部主委林毓峯則表示不知情，也沒有收到呂的入黨申請書。

據了解，基隆政壇確實有相關傳聞，也有黨內人士表示有聽說此事。與呂美玲同選區的中正區市議員許睿慈表示，的確有聽到相關說法，也知道民眾黨正在拉攏基隆地方政壇人士，所以不會很意外。

但許認為，若民眾黨真的讓呂入黨，以呂現在全國「負面」的知名度，恐怕對民眾黨選情產生不利影響。

對此民眾黨前秘書長謝立功於臉書發文表示，針對國民黨籍呂美玲議員近日爭議言論，以及是否加入民眾黨等傳言，希望黨中央儘速查明對外公布，以減少對民眾黨之傷害。

而本報訪問謝立功時，謝僅表示，因為大家有疑慮，他發文是希望能減少對黨的傷害。至於到底呂是否入黨，還是必須向地方黨部及中央黨部確認，不在其位不謀其政，尊重黨的判斷。