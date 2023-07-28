國民黨籍基隆市議員呂美玲與民眾爭執失言引起「討打」風波，國民黨基隆市黨部表示，呂已於28日表達退黨意願，並將提報黨中央處理。卻另傳出呂加入民眾黨的消息，對此基隆市黨部主委林毓峯表示不知情，民眾黨中央則表示調查中。民眾黨前秘書長謝立功28日在臉書貼文呼籲，針對呂是否加入民眾黨等相關傳言，希望黨中央盡速查明對外公布。
針對呂美玲表態退出國民黨一事，已在基隆政壇投下震撼彈。本報訪問呂美玲時，呂的語氣略顯疲憊，當時並未正面回應，僅表示會召開記者會統一說明。
而後國民黨基隆市黨部則於晚間再發布聲明，表示呂已於28日表達退黨意願，基隆市黨部表示尊重並將依程序提報黨中央後續處理。
然本案卻驚傳「案外案」，有媒體爆出呂美玲其實已加入民眾黨的消息，但民眾黨基隆市黨部主委林毓峯則表示不知情，也沒有收到呂的入黨申請書。
據了解，基隆政壇確實有相關傳聞，也有黨內人士表示有聽說此事。與呂美玲同選區的中正區市議員許睿慈表示，的確有聽到相關說法，也知道民眾黨正在拉攏基隆地方政壇人士，所以不會很意外。
但許認為，若民眾黨真的讓呂入黨，以呂現在全國「負面」的知名度，恐怕對民眾黨選情產生不利影響。
對此民眾黨前秘書長謝立功於臉書發文表示，針對國民黨籍呂美玲議員近日爭議言論，以及是否加入民眾黨等傳言，希望黨中央儘速查明對外公布，以減少對民眾黨之傷害。
而本報訪問謝立功時，謝僅表示，因為大家有疑慮，他發文是希望能減少對黨的傷害。至於到底呂是否入黨，還是必須向地方黨部及中央黨部確認，不在其位不謀其政，尊重黨的判斷。
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