夏季戶外活動除了蚊蟲惱人，蛇族出沒可能嚇壞一家老小、徹底破壞遊興。即使蛇類並非全數具有毒性，有的甚至攻擊性很低，但為了防止蛇族靠近度假屋舍或自家院落，美國《Parade》雜誌網路版特地彙整多達15種驅蛇植物，並提出住宅庭院5項維護重點，幫助大眾盡可能避開不速之客。

蛇厭惡帶有薄荷味或柑橘氣息強烈的物品，居家門戶可多種帶有這類特色的植物。如果不方便栽種植物，也可以噴灑薄荷油、檸檬油、丁香油，不僅能防蛇族靠近，也可驅蟲、驅鼠。植物不僅能長期發散讓蛇唯恐避之不及的氣味，同時美化庭院，坐享雙重好處。15種驅蛇植物如下：

自然界有不少植物讓蛇不想靠近。

萬壽菊（marygold）：具有辛辣刺鼻的氣味，蛇類絕對很討厭。它也是絕佳的造景植物。艾草（mugwort）：它會吸引蝴蝶，氣味強烈，能遏止蛇類靠近。檸檬草（lemon grass）：柑橘氣味濃郁，不只驅蛇，蚊蝨與其他蟲子也很怕。紫嬌花（society garlic）：英文名稱雖有「蒜」字，跟平常食用的蒜無關，花與葉都會散發蛇類不喜的大蒜味，但會吸引蜂蝶等傳粉昆蟲靠近。蔥屬植物（allium）：蔥屬植物均為多年生，種類繁多，例如洋蔥、蒜、青蔥、紅蔥頭（珠蔥）、韭蔥等等，照顧得當可多年不衰。

穿心蓮（king of bitters）：學名Andrographis paniculata，根部與葉有苦味，其強烈氣味讓蛇類厭惡，更棒的是，穿心蓮氣味散發的化學成分會刺激蛇的皮膚引發不適，還有抗毒功效。丁香羅勒（clove basil）：製成精油之後效果強大，但即使是植物原型散發的氣味也能驅蛇。白蛇根（white snakeroot）：除了驅蛇，傳統療法也用它治療蛇咬的傷口。粉紅百子蓮（pink agapanthus）：這種植物其實是洋蔥家族的一員，同樣散發強烈氣味能讓蛇不想靠近，生長快速，可達3呎（近1公尺）高。香茅（citronella）：很多人用它防蚊，其實也是驅蟲好物。

藍冬青（blue holly）：低矮的冬青防蛇入侵最有效，剪下它帶刺的葉子撒在不想讓蛇靠近的地方也是可行的做法。仙人掌（cactus）：蛇族不愛帶刺的玩意兒，所以仙人掌可謂防蛇最佳幫手之一。虎尾蘭（Mother-In-Law's Tongue）：除了驅蛇，虎尾蘭也以吸收污染物出名，可減少空氣中的過敏原。細香蔥（chive）：洋蔥味已經夠讓蛇討厭的了，細香蔥的氣味更是有過之而無不及。鼠尾草（sage）：鼠尾草氣味不輸羅勒，防蛇靠近的效果也很好。

除了植栽，還可以從5大重點「保衛」庭院：

蛇喜歡靠近水，所以院子裡要盡量避免積水，減少蛇入侵的機率。（示意圖／Shuttertsock）

一、小型嚙齒類動物，蜥蜴、蛞蝓等生物都是蛇獵食的對象。院子裡不要放置會吸引這些小動物取食的垃圾，以免引來蛇族。

二、確保院子裡沒有任何能讓蛇躲藏的角落。蛇喜歡涼爽、黑暗、封閉的處所，例如石頭底下、木頭底下、樹葉堆、老朽的樹枝底下。

三、院子裡不要積水，因為蛇喜歡靠近水。

四、樹木、灌木叢要修剪，以防蛇族相中窩藏。

五、蛇喜歡躲在草叢之中，所以院子裡的草皮要經常修剪。