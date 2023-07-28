新北市蘆洲分局15日清晨3時許執行防制危險駕車專案勤務時，攔查一部新車要價近30幾萬的Kawasaki Ninja 400黃牌檔車，因該機車排氣管聲量大，經查看排氣管發現排氣出風口未保持水平，警方當場製單告發，當事人不服警方開單告發，表示原廠排氣管為何違規，並要求員警於告發單上註記「原廠管」等字。

警方表示，有關排氣管出風口未保持水平，依照道路交通管理處罰條例第16條第1項2款告發，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰，並依駕駛要求於告發單內備註欄註記「原廠管」。經檢視照片開單員警所檢附照片，該違規態樣違反道路交通安全規則內，附件所述改裝排氣管規範及圖示，舉發無誤。

Kawasaki Ninja 400黃牌重機，因排氣管排氣出風口未保持水平，警方當場製單告發。（翻攝畫面）

民眾騎乘車輛，車輛排氣管應在平坦地面上兩輪著地時，排氣管尾管出口角度不得傾斜高於水平線；排氣管尾管離地高度逾1公尺者，其尾管出口角度應低於水平線，員警取締時，針對排氣管角度不符前述規定，依法取締。惟當事人於現場不服並表示排氣管為原廠排氣管，警方當場告知駕駛如有疑慮，可循正常管道進行申訴。

警方呼籲，請勿為突顯個人喜好或吸引目光，而任意改裝車輛，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。