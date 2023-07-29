大陸廣東省陽江市江城分局多名員警，22日在當地巷弄看到一名身材嬌小的「站街女」，上前盤查發現，對方竟是貨真價實的男兒身！原來男扮女裝的林姓男子並非首次賣淫，此次重操舊業只為快速賺錢，但因法網恢恢，終被警方逮捕。

綜合陸媒報導，江城分局多名員警當天凌晨1時許展開治安巡邏，就在公園附近巷弄，發現一名身穿白色連身裙、留著齊肩短髮的女子站在街邊，但讓人意外的是，該名女子的真實性別，竟是貨真價實的男兒身！

員警盤查得知，39歲的林男來自廣西省，男扮女裝賣淫並非首次，來到陽江市後為快速賺錢，自行購買假髮、裙子等物重操舊業，如今已在租屋處內完成3次性交易，從沒想過會遭逮捕，但因人算不如天算，他後被依《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條規定，處以12天行政拘留。

消息一出引發熱議，網友紛紛直呼「還是男人比較了解男人」、「我就想問，前面幾次怎麼成功」、「他站在兩個男人中間，真的好瘦小，大概就是沒被發現的原因」、「為了錢，還是大叔放得開」、「39歲就算大叔了嗎？恐怖如斯」。

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