2022年7月28日，香港男團MIRROR在香港體育館舉辦演唱會，怎料卻發生500公斤大螢幕砸傷舞者的意外，今（28日）是意外滿1年的日子，當時受傷最重的舞者李啟言（阿Mo），凌晨時發佈IG限時動態，並打上加油的表情符號，有香港媒體解讀阿Mo這舉動是在為自己打氣，也表達出會繼續堅持下去的精神，除了阿Mo外，另外2位舞者的人生也有了重大轉折。

28日，受傷1年之後的阿Mo罕見發文，為自己加油打氣。（圖／李啟言IG）

MIRROR在2022年7月於香港體育館（簡稱紅館）舉辦演唱會，在28日大螢幕墜落前，就曾發生多起小意外，造成舞者在彩排時受傷，MIRROR團員也險些發生意外。28日演出時，懸掛在空中、重達500公斤的大螢幕竟墜落地面，當場砸中舞者李啟言（阿Mo），再壓到一旁的舞者張梓峯。

阿Mo傷勢最為嚴重，被螢幕直接命中的他，當時初步診斷他有頸椎爆裂、四肢癱瘓、腦出血等症狀。另1名受傷舞者張梓峯（阿峯），則是被螢幕壓到頭部、盆骨、大腿兩側，雖然與阿Mo相較之下傷勢較輕，但在出院後，仍需要每日到醫院接受物理治療及檢查。

而舞團另1位舞者羅德智（Zisac），在彩排時就受傷，因此28日的演出沒有上台，也意外逃過一劫，他在事故發生之後的3個月重返舞台，不過隊友的意外似乎讓他有了心魔，對香港體育館的舞台仍十分恐懼。原本活躍於舞台上的3位舞者，都因這場意外各自受到影響，令人感到十分心酸。

阿Mo當初一度命危、昏迷了9日才清醒，甚至被醫生診斷有95％機率無法復原，而意外至今滿1年，在經過1年的努力，如今他的頸部已經能左右有限度的轉動。28日凌晨，阿Mo在IG限時動態發了1個加油的表情符號，似乎是在為自己加油打氣，也向粉絲表達他會繼續堅持現去的精神。

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