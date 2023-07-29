根據高雄實價網，今年上半年交易案件量（土地+建物）最多的前五名生活圈，分別是武廟商圈、美術館生活圈、大昌生活圈、科工館生活圈與鳳山中山生活圈；信義房屋高三區協理周清源分析，這五個生活圈都位於人口較稠密的行政區，且各項機能已發展成熟，雖然素地少、新推案量不若新興重劃區，但中古屋市場交易穩定，故能躋身全市交易量最多的生活圈。高雄實價網資料顯示，上半年苓雅區的武廟商圈案件量266件，單看區分建物均價28.12萬；鼓山區的美術館生活圈案件量228件，區分建物均價33.59萬；三民區的大昌生活圈案件量221件，區分建物均價19.99萬；同為三民區的科工館生活圈案件量183件，區分建物均價29.24萬；第五名則是鳳山中山生活圈，案件量176件，區分建物均價20.84萬。周清源分析，上半年交易量TOP5的生活圈有幾個共同特色，包括位於原本人口就比較多的行政區，且是該區機能成熟的商圈，所以，即便區域內素地不多、新推案量不若新興重劃區大，但光是中古屋市場，交易量能就十分穩定。

美術館生活圈今年上半年交易量居次，且區分建物單價每坪約34萬元。(圖/信義房屋 提供)

周清源進一步說明，成熟商圈的供給量主要來自原屋主有舊換新、公寓換大樓、透天換大樓等換屋需求，以及少部分新建案；當有釋出，就會吸引喜愛此區機能，或是考量中古屋房價相對親民的自住買方出手購屋。值得一提的是交易量最多的武廟商圈，周清源指出，該生活圈屋齡0至3年的新屋，成交單價落在29至33萬間，但也有許多屋齡20至30年的大樓、甚至是屋齡更高的公寓產品成交，因中古物件單價普遍在20萬上下，因而使該生活圈的區分建物均價大約落在28萬左右，幾乎是僅追美術館生活圈。周清源也提醒，由於成熟商圈內多為中古屋，如果是鎖定華廈、大樓等產品，需多留意屋況、管委會運作狀態等；而若是鎖定透天或車墅產品，則需更留意周邊環境，例如汙水下水道是否已經接管，以免日後還需施工，或者家門前是否為私有地，若日後有都更等需求，就會影響住戶權益。