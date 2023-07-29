根據《財訊》報導，曾任友達執行長的台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助斜槓多年後，近3年回到電子業，專注下一項關鍵技術—鈣鈦礦太陽能電池的開發。日前陳來助開心分享，室內鈣鈦礦太陽能電池轉換率達到32%的好消息。

《財訊》報導指出，陳來助是台灣橫跨半導體、面板、太陽能等領域的知名科技人士；也跨界轉行到食品業，以微熱山丘品牌讓鳳梨酥走上國際化。2021年，他成立台灣鈣鈦礦科技公司，希望台灣能掌握關鍵材料與設備技術一條龍，擺脫傳統太陽能原料與設備技術都由中國掌握的窘境。

據透露，《財訊》也發現，此次是透過泰國馬希達大學的科學家使用低成本的碳電極結構，成功製造室內鈣鈦礦太陽能電池，讓其轉換效率比傳統矽晶片太陽能面板轉換效率23.5%高出很多。由於鈣鈦礦太陽能有質輕、可彎、可塑性高的特色，應用將比矽晶廣泛，甚至只要室內光就能發電。

不過，《財訊》分析，鈣鈦礦太陽能電池生產成本仍高，普及運用需要時間，但新技術有望讓商業化的夢想更進一步。日後台灣若能建立鈣鈦礦太陽能板自主供應鏈，對陳來助來說，才是圓夢的一天。