根據《財訊》報導，7月14日，台北市政府執行今年第2案都更代拆，地點位於萬華區福星段，這是台北市長蔣萬安上任以來第一次「民辦都更」案代拆。台北市都市發展局局長王玉芬表示，此舉展現市府推動都更決心，保障多數居民居住權益。

然而，最近有一位建商私下向記者抱怨，他日前受到北市府鼓吹，希望他支持都更新政策，從168專案轉向150專案；沒想到，承辦窗口換了人，還要重新審核，加上承辦人員怕惹官司過度謹慎，一來一往案子拖延又過了4個月，「感覺像被凌遲，不知道要去哪裡申訴？」

老屋最多 新案核定率最低

《財訊》報導指出，蔡政府上任以來積極推動都更作業，中央政府放寬多項政策措施，而地方政府則掌握了最重要的都更案件核定權。

近年來國人對於居住安全的意識愈來愈高，提出都更申請的新案件也愈來愈多。但根據內政部營建署最新的「六都近6年都更報核與核定件數」統計，發現這6年來，地方政府針對都更新案件的核定率並不高，尤其又以雙北最低；這顯示地方政府對都更的核定速度，已經跟不上民眾對於都更的需求成長，造成至今仍難以打破外界對「都更牛步」的刻板印象。

《財訊》分析，以台北市為例，自2018年到今年上半年提出的都更新案，累計報核件數共有259件，但通過核定的只有40案。其中，2018年民眾向北市政府提出申請的24件都更新案中，至今只核定了13案；2021年提出申請的43件案件，至今只核定1件；2022年提出的申請案件爆量，高達88件，但至今也僅核定了2件。

光是從新申請案件的報核和核定情況來看，台北市6年來總計都更新案的核定率，只有15.44%。

《財訊》也發現，新北市也有類似的情況。2021年的都更新案報核數有34件，至今核定6件；2022年新案報核達40件，但至今都未完成。6年來總計都更新案件的報核件數共124件，核定24件，核定率為19.35%。

雙北以外的其他四都，都更新案報核量則較少。台中6年來的都更新案件核定率有55.88%，位居六都之冠；台南市的核定率最低，6年來15件都更新案件中僅核定5件，核定率33.33%。