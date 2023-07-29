舊手機與筆電，你都怎麼處理？現在有愈來愈多人賣手機再去換新機，粗估台灣人閒置的二手手機數量高達1千萬支之多，也讓二手3C交易市場異軍突起。

你不要的二手手機、筆電，都是它的商機！

蘋果手機iPhone15即將問世，但你知道嗎？被視為神獸級的iPhone6至今在二手市場仍相當吃香。一家專門回收與買賣二手手機、筆電的廠商，竟做到英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、燦坤、順發都指定為合作回收店家，它，就是一年創造四億元營業額、台灣最大的「3C產品回收王」優勢科技（US3C）。

「iPhone6除了零件有價值，現在有愈來愈多人賣iPhone手機再去換新機。」現年38歲的優勢科技董事長鄭淇聲觀察。

其實，他原本只是經營手機網拍的商家，9年前，看準二手機流通市場潛力十足，和表哥李侑信及兩位夥伴楊家興、薩昭宇決定擴大經營，成立優勢科技。當時環保意識剛抬頭，成為這四位七年級生創業的契機。

嗅到龐大商機

台灣人閒置手機逾1千萬支

根據環保署統計，台灣每年手機銷售量約6百萬支，回收率卻只有5％，保守估計，每年約有30萬支二手智慧型手機量在市場流通，但若換算台灣人手機持有率高達9成5，台灣人家中閒置的二手手機高達1千萬支以上。

「其實手機回收不單單只是收購與轉售這麼簡單，將不同族群的使用情境、流程攤開來看，會發現3C產品回收這件事，還有許多料想不到的可能性！」優勢科技營運總監李侑信說，優勢科技創業之初雖只做線上交易，卻發現一般消費者對於二手機的保固有疑慮，買賣之間也無標準可循、價格透明度低，於是他們率先提供LINE官方即時報價、無條件退換貨及一年保固等服務，希望藉此與同業區隔。

為了讓顧客有直接出售二手手機的管道，並加快商品出售速度，優勢科技陸續在全台成立8家實體門市，規模逐漸壯大。

2020年與燦坤的合作，則是真正讓優勢科技營運大爆發的關鍵轉捩點，它也因此轉型成為更專業的回收商。

原來，燦坤擁有108家Apple shop門市，數量居全台之冠，每年銷售蘋果手機數量龐大。當時燦坤開始推展手機舊換新專案，正在找尋手機回收商，恰巧看到了優勢科技的網路廣告，其後雙方便展開合作。

「一開始燦坤評估消費者手機價格的評量表是紙本的，填完後會有一個分數可算出回收價格，但效率非常低。」李侑信不諱言，為了幫忙燦坤，優勢科技研發了一套App，店員如果估價到一半有問題，可以直接在線上詢問優勢科技，再馬上回覆給客人回收金額，不但讓交易流程更順暢，客人出售舊手機的意願也大幅增加。

奠定營運基石

搭上燦坤 打進3C通路商

優勢科技能與燦坤一拍即合，關鍵在於，多年來他們已累積大量二手手機品牌、型號的資料庫，透過自建的估價程式可快速、精準算出手機回收的價格。以燦坤為例，顧客在該通路出售舊手機的金額會轉換為折價券，可直接在店內消費，若再搭配燦坤推出的購機優惠，客人幾乎是無痛升級換一支新手機。