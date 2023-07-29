2023是疫後百廢待興的一年，回顧開局上半場，儘管全球經濟環境深陷衰退陰霾，主要股市表現依然亮眼，台股也躋身報酬成長前十強，今年以來到六月三十日為止，大盤漲幅19.65%，期間一度站上萬七關卡，重回高點。

時序進入下半年，激進升息不再，但相對的，高利率將持續更久，全球總經環境混沌不明，位處高原期的台股是否有同等的續航力道值得留意，在這樣的環境中，投資布局應該採取什麼樣的策略？

價值投資達人阿福(詹英哲)分享做與不做的兩手策略，即便在行情高檔，也能在股市中穩健獲利。

*別人恐慌我貪婪 遵循價值投資選好股

阿福初入股市時與許多散戶一樣常做短線交易、賺快錢，臨入中年才發現長期在股市中殺進殺出，難以累積財富，轉而向巴菲特學習價值投資。

如同伯樂與千里馬，投資人若擁有慧眼識英雄的獨到眼光，在股價低於公司內在價值時買進，便能創造可觀的長期收益。

「投資必須與眾不同」，阿福表示。就像目前市場聚焦AI題材，阿福卻關注尚處低檔的民生消費股。

阿福說，受國內景氣低迷，以及市場資金轉移至熱門股影響，民生消費股少受關注，事實上，相關類股的公司基本面仍持續成長。

他以專營中華豆腐製造、銷售的中華食(4205)為例，當2021年九月市場瘋狂搶進時，他選擇減碼，後來雞蛋價格飆漲，導致毛利率下跌，投資人恐慌狂賣，轉而吹捧AI概念股時，他逢低進場增加持有部位。

除此之外，全家(5903)、統一超(2912)也在他的增持名單中，前者第一季獲利年增15.93%，後者則達29.96%，阿福看好便利商店長期趨勢，認為現在是逢低加碼的好時機。

另外，多家法人做出預測，直言下半年台股有望衝破萬八，突破前高，對此阿福表示，「2022年台股大盤指數高點出現在一月五日盤中的18619.61，今年台股突破萬七之後，下半年應該會呈現高檔震盪、類股輪動局面。」

阿福建議在變動快速的股市中，應避免追逐熱門股，而是選擇基本面上漲，但股價尚未反應的股票，也就是巴菲特價值投資的核心，買進價格低於公司內在價值的股票。

只要掌握這個原則，不論股市繼續上攻，還是轉向下行，都能穩健獲利。

*熱門股不追高 AI題材留待夢醒時分

談到AI題材，它可以說是撐起今年台股的「意外」題材，隨著輝達創辦人黃仁勳以及超微執行長蘇姿丰相繼來台，資金簇擁，炒熱相關族群與電子代工大牛股，但阿福認為，這股熱潮頗有2000年網際網路泡沫化的既視感。

「我相信AI是未來長線的主流，但從投資者的角度來看，現在的環境正呈現某一種狂熱，明明景氣不好，但是在AI題材帶領下，股市脫離基本面狂飆，甚至有點飆升過度的感覺。」

股價過度膨風，有一天勢必迎來修正，就看那一顆泡泡什麼時候被戳破。

「經濟和股市的關係就像人與狗一樣，狗先跑到前面，再回到主人身邊，狗就這樣反反覆覆，最後，他倆同時抵達終點。」

阿福分享科斯托蘭尼的「老人與狗」理論表示，AI題材最終還是要回歸基本面，他建議投資人現階段要避開這些作夢股，如果要布局，應該等到夢醒時分再進場。

*股債配置 打造最佳防守員

除了透過價值投資布局個股與指數型ETF，在防守面阿福也買進債券型ETF，透過股債配置，為自己的投資組合打造最佳防守員，隨時因應股市波動。

「美國升息循環已經接近尾聲，基準利率處於高檔，債券價格則相對低檔，而且殖利率來到5%左右的區間，可以增加債券型ETF的布局。」

阿福目前手中有三檔債券型ETF，包括元大美債20年(00679B)、元大AAA至A公司債(00751B)以及元大投資級公司債(00720B)，透過不同配息周期的標的組合達到月月領息的目標。

總歸一句，避開風口浪尖的熱門股，選擇股價正值低檔，但公司體質佳，基本面看好的績優股，同時做好股債配置，完備防守面，就是2023下半場，「要做」與「不做」的兩手策略。

*配速持股、被動投資 ETF輕鬆退休圓夢

阿福進一步分享他的投資哲學。「其實很簡單，我以配速持股法，選定元大台灣50ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)、波克夏以及美國標普500作為投資的對照指標，價值低估時加速買進，高估時減速，買進後長期持有，逐步累積資產。」

配速持股法所創造的資產已能支應他退休後的生活，現在他轉向被動投資階段，阿福表示，「被動投資指數ETF」相對「主動投資價值選股」簡單，可以減少研究公司的心力與時間，多頭行情跟大家一樣好，空頭行情時跟大家一樣差，投資無後顧之憂，能更踏實地過自己想過的生活。

他目前的投資組合中，ETF佔51%，價值選股佔49%，「我會根據我的年齡去調整配比，隨著年齡增長調高ETF佔比，我今年就剛好51歲。」他笑道。

而51%的ETF組合中，高股息ETF與市值型ETF各佔一半，高股息標的包含元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)以及元大高息低波(00713)，同樣組成月月領息的組合。

阿福呼籲投資人要了解投資工具，根據人生階段與目標，選擇適合自己的投資配置。

本文作者：蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1196期》)