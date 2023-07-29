美中關係不佳，部分企業為了降低地緣政治風險，選擇將產業鏈移出大陸，其中越南、印度及墨西哥等新興市場最受到矚目，但專家認為，越南雖擁有年輕、廉價及高生產的勞動優勢，但幾乎無法完全取代大陸，因為很多企業經過長年的投資，已經在大陸扎根了。

美國之音VOA News報導，曾任越南前總理武文杰顧問的經濟學家Le Dang Doanh提到，自從2018年前總統川普上任後，美中關係持續緊繃，已經看到外資（FDI）從大陸轉移至越南。

Le Dang Doanh認為，越南幾乎無法完全取代大陸，因為很多企業經過數十年高達到數十億美元的投資，已經在大陸扎根了，但如果轉移至越南，可以讓企業更快向美國出口產品。

經濟學家Bui Kien Thanh則說，越南的地理位置具有競爭優勢，對於想要從大陸遷出的企業來說，是一個便利的地方，「更重要的是，越南是東北亞和南亞之間，人口最多、經濟最有活力的中心。」

只不過，越南政府也希望能在美中之間取得平衡，華府智庫戰略與國際研究中心研究員Bich Tran表示，「鑑於美中競爭加劇以及大陸和越南之間的距離，越南可能不願意正式升級與美國的全面夥伴關係。」