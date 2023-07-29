46歲香港女星鍾麗淇2010年與中義混血男友Nardone Ruggero結婚，育有2個女兒，大女兒Isabella出生即罹患四號染色體缺損綜合症，還被醫師判定活不過2年；不過，鍾麗淇全家都不放棄，近日她分享與女兒們的合照，Isabella堅強地活到現在，如今已12歲，讓許多網友相當感動。

鍾麗淇日前更新IG動態，上傳多張陪伴女兒們的溫馨合照，有感而發地講述，沒有想到Isabella像新芽長得這麼快，長高了又漂亮，還很有精神，現在的Isabella還會試圖拒絕與她合照，讓她又氣又好笑，直言「媽媽依然強大到可以抱緊妳，妳永遠逃不掉」。

鍾麗淇大女兒Isabella已經12歲了。（圖／摘自鍾麗淇IG）

許多網友見到曾被判定活不過2歲的Isabella，都十分替鍾麗淇感到開心，紛紛激動地說，「Isabella長大了，變成美少女」、「太感動了，好想哭，有爸爸媽媽的愛，Isabella才能健健康康長大」、「親眼見證一段奇蹟的發生啊，Isabella加油，麗淇加油」。

原來鍾麗淇大女兒Isabella一出生即被診斷罹患「四號染色體缺損綜合症」，主因是基因突變造成，孕婦無法在產檢時得知，當時Isabella手腳軟弱無力，還被醫師斷言活不過2歲；慶幸的是，Isabella在鍾麗淇夫婦細心呵護下，目前已經12歲了，從以前坐輪椅、使用助行器，到現在能靠著他人攙扶自行走路，相當不容易。