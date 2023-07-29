為慶祝韓戰停戰協定簽署70周年，北韓27日於首都平壤舉行了大型閱兵，並於昨（28）日公布完整閱兵畫面。對此，國民黨前立委蔡正元指出，美國曾準備在1950年6月30日策畫政變推翻前總統蔣中正，但因韓戰爆發而作罷，這場戰爭意外救了蔣、國民黨，以及中華民國，對台灣人民的影響之大，不亞於對朝鮮半島。

蔡正元27日在臉書發文提到，1950年3月1日蔣中正在台灣宣布「復行視事」，恢復領導中華民國政府的職權，但美國不僅不支持，還落井下石，放任他自生自滅，同時，大陸前領導人毛澤東也積極準備台海戰爭，要趁蔣的腳跟尚未站穩，跨越台海拿下台灣。

到了當年4月，指責蔣中正專制獨裁的美國政府，開始策劃發動政變，要推翻中華民國政府，時間訂於6月30日，主其事者是美國前國務卿艾奇遜（Dean Acheson）。

蔡正元表示，北韓國父金日成在1950年6月25日突然揮兵南下進攻南韓，除了讓美國突然警覺到蔣中正和中華民國的戰略價值，也讓策畫政變的艾奇遜一度嚇傻得不知所措，最後乖乖的終止計劃。蔡正元直呼，真是計劃趕不上變化！蔣中正不只躲過美國的「斬首屠龍刀」，還因美國政府發布了《韓國情勢聲明》，獲得了軍援和經援。

蔡正元指出，金日成6月25日揮師南下沒有達成統一朝鮮半島的戰略目標，卻阻礙了毛澤東統一台灣的計劃，又意外救了蔣中正、國民黨，以及風雨中殘存的中華民國，並給了後來的民進黨生存及發展空間，「1953年7月27日簽署的這份《停戰協定》所代表的韓戰，對台灣島上的人民影響之大，不下於對朝鮮半島的影響」。