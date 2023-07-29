對於《TVBS》於27日公布2024年總統大選最新民調，民進黨賴清德33％、民眾黨柯文哲32％、國民黨侯友宜25％。前立委郭正亮認為，這對侯友宜非常危險，到時候會被棄保！且國民黨問題在於很多區域立委在地的民調比侯友宜高！不要以為到9月會沒事！

前立委郭正亮27日在《新聞大白話》分析，選舉到最後會有「集中效應」，會希望最討厭的人不要當選，所以選票會集中。而這樣的差距對侯友宜是明顯的落後，非常危險，並不是很接近，是非常危險！到時候會被棄保。

郭正亮28日也在《新聞大白話》指出，如果侯友宜民調維持在25％，但區域立委要過半才會當選，所以當然要留各種可能性。徐巧芯講的話是在「哀鳴」，如果照目前國民黨的規則，大家都會很痛苦。他認為，國民黨問題在於很多區域立委在地的民調比侯友宜高！不要以為到9月會沒事！

此外，資深媒體人趙少康27日也在臉書發文表示，國民黨全代會剛看到侯友宜市長與韓國瑜兄擁抱大和解，營造團結氣氛。但沒過多久，不同立場及意見就浮上檯面。趙少康強調，持續內耗是沒辦法扭轉劣勢的，侯友宜必須打出選戰節奏，不斷提出亮眼的政見政策，盡速拉升支持度才是正辦！