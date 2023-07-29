台北市北投區知名溫泉街景點，近日傳出某建案去年10月底高調宣布完銷，卻在這個月發簡訊，稱公司營運困難中止興建，引發爭議。對此房市專家Sway在臉書揭露此事，更痛批不要什麼都推給缺工，許多案例都是老闆愛賭博造成的。

有北投居民在當地臉書社團發文控訴，朋友的人生第一間房，就這樣沒了。原PO表示朋友突然收到簡訊，因為溫泉街某知名建案去年10月才宣布完銷，這個月卻稱營建成本高漲、公司經營困難，無法繼續本建案興建，將會安排專案人員說明退戶事宜。

Sway也在粉專談及此事，呼籲購買預售屋者「須留意是否惡意棄單」，他表示自己查了一下實登，預售大概賣掉一半，價格也不算天價，郊區巷弄間，沒有投資客喜愛的條件，如果這是都更案，那應該是賣得差不多了，可是建商收錢跑路去，慘的就是地主跟已購客。

Sway痛批，不要什麼都推給缺工，多半是老闆愛賭博，把錢拿去壓在例如合股炒樓或炒股的地方，甚至買虛擬幣或線上賭博，幾個小時就敗掉身家。他也呼籲，購買預售屋真的要小心，如果建商老闆是貪心的，是槓桿的，是肉粽串的，「小心會連環爆」。