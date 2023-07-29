國民黨總統參選人侯友宜的民調在全代會後只有小升，操盤手競選辦公室執行長金溥聰大開地圖砲，對準黨主席朱立倫與參選立委的戰將小雞羅智強與徐巧芯等人，國讓民黨內刀影幢幢。羅智強感嘆，為何他今天是被清算的目標？他好像成為全國民黨的罪人！？羅直言「我擔不起！」

「我支持在侯友宜的領導下，實現政黨輪替」，國民黨立委參選人羅智強28日在《新聞大白話》表示，「我就是支持侯友宜」！

「我真的很無奈，無所適從」，羅智強感嘆問道，有沒有一張照片是他和郭同台？有沒有一張照片是他和柯文哲同台？有沒有看到一張文宣旁邊是郭或柯？「我言必稱支持侯友宜，沒有去蹭郭柯」，「為何我今天是被清算的目標？給我一個公道話！」

羅智強直言，「我不懂，無所適從！」他唯一犯的「罪」就是跟從朱立倫講了「大聯盟」，這個邏輯錯嗎？他舉T台民調稱，侯友宜25％、柯文哲32％、賴清德33％，不整合怎麼贏？

「好，你可以講，不整合也能贏」，羅智強說，用這樣堅定的信念，OK啊！「我嘴巴閉了3個禮拜，我一直到全代會，朱立倫講執政大聯盟，我也不過在政論節目上附和朱立倫、陳長文，今天我好像成為全國民黨的罪人！？我擔不起！」

「我可以體會金溥聰執行長你今天操盤選務，你的辛勞跟努力，所以我也願意配合」，羅智強喊話，標準訂出來，絕對百分百遵守！