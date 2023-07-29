根據《TVBS》27日公布的2024年總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德支持度增至33%；民眾黨柯文哲支持度微降至32%；國民黨侯友宜則是小幅回升至25%。前民進黨立委沈富雄表示，有一次柯P的支持度變成第一，這犯了民進黨的忌；因此，民進黨要把柯P的民調稍微打下來一點，讓柯P和侯友宜拉得非常近，賴清德就穩當選了。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得柯文哲很厲害，不需要什麼大智慧，他需要的是小聰明。而且他做起來舉重若輕，隨便做一下就保證不會失敗，至於成功多少，他好像也不太在乎。

沈富雄接著指出，《TVBS》總統大選民調，柯P曾衝上第一，這是犯了民進黨的忌，所以民進黨一定要把柯P稍微打下來一點，因為民進黨最後的目標，就是要把柯P跟侯友宜拉得非常近，這樣賴清德就穩當選了。

沈富雄點出，侯競辦執行長金溥聰建議現在要打柯P，國民黨則稱絕對不打柯P，因為國民黨還有一個幻想，所以認為現在打柯P幹嘛，讓民進黨打就好了，所以這充滿很多盤算。