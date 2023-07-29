氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。氣象局今（29日）針對臺東地區及屏東恆春半島發布大雨特報。第6號颱風「卡努」昨日生成，它將在下週二和週三最接近台灣，北台灣要留意卡努外圍環流，目前看來侵襲台灣的機率不高。氣象專家吳德榮指出，卡努將輕易跨越「中度颱風」門檻；路徑不確定性的範圍，觸及台灣北部海面。

今日水氣仍多，中部以北及東南部地區整天不定時有局部短暫陣雨，南部地區降雨則較為零星，其他地區為多雲，中午過後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區有局部大雨發生的機率。對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，臺東縣已有局部豪雨發生；今(29)日臺東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局表示，今日白天各地高溫約31到34度，且水氣還是很多，中部以北、東南部不定時有陣雨，南部降雨較零星，其他地區普遍多雲，午後要提防局部雷陣雨，西半部恐怕會下大雨。

紫外線指數方面，今日澎湖縣為「危險級」，其他縣市皆為過量級。

空氣品質方面，今日環境風場為偏南風至東南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室 - 氣象應用推廣基金會」指出，最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第6號輕颱「卡努」大致往西北、經琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向浙江；途經高海溫、弱垂直風切的海域，將輕易跨越「中度颱風」門檻；路徑不確定性的範圍，觸及台灣北部海面；最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，系集平均路徑與左圖類似，部分系集成員進入北部海面(右圖)。故「卡努」是否可以完全排除，其暴風圈侵入台灣北部100公里以內海域的機率？勿言之過早！應持續觀察。

吳德榮指出，據最新模式模擬顯示，下週二(1日)受「卡努」颱風外圍環流影響，迎風面西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯。下週三(2日)至期末(7日)「卡努」颱風引進潮溼、不穩定的西南氣流，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，迎風面西南部易有劇烈天氣、並有累積大量降雨的機率，應持續注意最新模式的調整。