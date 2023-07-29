近日，一名曾在「八大行業」便服店打過工的女網友分享，暑假時期常看到網路上有八大的招工文，許多小女生也會抱持「只是短期、賺完就跑」的心態入職，但女網友提醒，這行就像是毒品一樣，而八大控制小姐的方式也更隱晦複雜，嘗試一次就可能陷進去，讓女孩對店家跟這個行業暈船，最後走不出去。

原PO於Dcard女孩板以「過來人勸世：八大打工」為題發文，稱自己曾在便服店工作過5年，算是過來人，每到暑假店裡總會突然出現好多打工的女生，並感嘆道，「老實說我知道她們在想什麼，我只是來短期打工，賺完我轉身就走，我只吃糖衣不吃毒藥，畢竟誰不是為了錢呢」。

不過，原PO提到，以她自身的經驗來看，那些打工的女生有2至3成會留下，其中一半早晚會變成長期職業，因為原則上八大行業的店家不會用暴力控制、逼迫小姐上班，而是以各種柔性的方式勸說，就如同小姐們如何留住客人一樣。

比方說，經紀會花錢捧妳場，送妳昂貴禮物來挖妳，特別是剛入行的年輕人多是因此留下；或是刻意追求談感情，讓小姐有種「在這個混沌的世界還有一絲希望」的錯覺，而這點原PO自己頗有感觸，無奈道「當初我就是因為男友是經紀才留下，只能說好傻好天真，同樣的招數也這樣對很多女生，為的就是吸引她們上班」。

原PO也指出，經紀可能會借小姐錢，讓她被欠人情，或是找爛客人刻意傷害，再假裝幫忙出頭；另外，店家可能鼓勵小姐吸毒，讓妳沉迷，並以「離開就爆料」來威脅人繼續工作；最後，店家可能聯合同事找小姐「揪團」，讓她因害怕不合群而花下巨款，導致負債而無法離開。

對此，原PO真心勸道，上述的例子都會包裝再情義、歡笑、關心間做出來，就算理智上自己會想著要離開，但人性卻很誠實，自己當初也是不信邪才繼續做下去，但現在只得感嘆「如果我能早點領悟到，我是絕對不會做這行的」，所以也奉勸女孩們，不要被廣告上的數字給欺騙，「八大真的不是妳想的這麼簡單」。

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