現代社會晚婚與少子化相當普遍，不過在中國鄉村仍有不少人是早早就結婚生子，先前在河南新鄉，有一名19歲的女子出嫁，沒想到父親只有36歲，當時穿著西裝大合照，結果岳父「長得比新郎帥」，畫面一曝光也立刻引發熱議。

36歲的男子年紀輕輕就當岳父了，反而比女婿年輕。（圖／翻攝自微博）

從照片可見，一身灰色西裝打扮的岳父雖然略顯老氣，不過保養得宜，似乎比一旁的女婿還年輕，形成相當奇妙的對比，綜合陸媒報導，這名年輕爸爸16歲時就結婚，當時與年僅17歲的妻子共組家庭也有愛的結晶，不過兩人在女兒6歲時就離婚，這名年輕爸爸就獨自扶養女兒長大。

身穿灰色西裝的爸爸看起來比新郎還年輕，長德也更帥。（圖／翻攝自微博）

如今女兒年滿19歲即將嫁給新郎，36歲年輕爸爸眼中難免有不捨心疼，甚至還因此落下了眼淚，畫面曝光後不少大陸網友表示，「確定穿灰色西裝的是爸爸？我看他怎麼像女婿」、「這位當爸爸的，不僅在年齡上跟女兒、女婿相仿，而且長相還比女婿要率上幾分」、「真的有帥到，黑衣的說是爸爸我還比較相信」。

據了解，19歲女兒出嫁日期為2022年3月，但事件仍不時會再度被拿出來討論，而這位名父親離婚後目前仍然單身，因此有讓網友就好奇，該不會未來換成女兒來參加父親的二婚，然後新娘比女兒還年輕。

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