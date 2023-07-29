一名在工地打工的18歲男子，日前因從高處墜落，重傷昏迷OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救雖有恢復心跳，情況仍不樂觀，全身斷層掃描顯示腦部「瀰漫性出血」，後經「低溫療法」維持生命跡象，過了6天居然奇蹟甦醒，大約2、3個月之後就能透過輔具行走，讓醫護為之振奮。

方鵬翔表示，18歲男子當時雖經醫護搶救恢復心跳，情況仍不樂觀。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

神經外科醫師方鵬翔在節目《醫師好辣》表示，該名18歲男子，由於在工地高處墜落，起初被告知是OHCA，但仍可測得微弱脈搏，後以心電圖觀察仍有反應，當下醫護協助CPR直到恢復心跳，瞳孔卻有點放大，也無法叫醒。

方鵬翔提到，男子經由全身電腦斷層掃描顯示腦部「瀰漫性出血」，可說是「整個腦部都在出血」，狀況不像是硬脊膜下局部出血，因此無法只從傷處開刀取出血塊。

後來看在男子年輕，外加家屬不斷拜託積極治療，醫療團隊於是採用「低溫療法」。方鵬翔指出，「低溫療法」是將人體體溫降至攝氏32度至34度，並以加蓋保冰毯、調整輸液溫度等措施，幫助降低體溫、延緩代謝，讓人體自主修復以維持生命跡象，結果男子過了6天就奇蹟甦醒，大約2、3個月之後就能透過輔具走進診間。

方鵬翔透露，人體體溫每下降攝氏1度，大腦代謝就會降低6%，男子的奇蹟康復，除了在於年輕，「低溫療法」的技術也是關鍵。不過，方鵬翔坦言，該項技術在國外推行許久都不太有進展，才剛引進台灣的時候也備受質疑，但在歐洲其實有不少人，會藉類似技術進行「冷凍睡眠」，以此延緩身體代謝。

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