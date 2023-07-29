是情有可原還是私刑正義？網易號「歷史有些冷」分享一起殺人悲劇與其背後無奈，小吃攤車老闆王軍（化名）2014年暑假的某天，在快收攤時遭2名城管盯上，眼見違規擺攤被發現又來不及逃跑，只好請客求城管手下留情。怎知，城管們不只不領情，還一劈口就問：「交攤位費沒？」

得到否定答案的城管，一把推開遞來炸肉包的王軍的手，讓炸肉飛落在地，接著開始執行沒收。王軍深怕唯一生財工具若被沒收，不僅要花一大筆錢及時間取回，這段期間生活費與兒子小明（化名）就讀高三的學費，也全都沒了著落，急得下跪嗑頭，卻被城管們無情推倒。

全程在一旁的小明這時終於看不下去，箭步上前想幫助爸爸，但被拉住攤車的父親喝斥：「站在原地不要動！」熟料，城管見王軍反抗還大叫，竟惱羞更大力拉扯導致餐車翻覆，滾燙的熱油全灑在王軍身上，痛得王軍撕聲喊叫。沒想到，城管們見狀不是打給救護單位，而是拔腿逃跑。

王軍雖被兒子緊急送醫，但全身燙傷面積超過80％的他，被醫師判定無法植皮，2天後死亡。但就在親友們為失去相依為命爸爸的小明傷感時，小明卻開始了刺殺計畫，他在跟蹤當時的城管後，在同年8月22日、24日持刀刺殺2名城管，事後冷靜的上課生活，等待警方找上門。

員警從在學校帶走，到在審訊室訊問17歲的小明，都難以相信誠實、冷靜的他，會犯下如此殘忍罪行，但小明只是流淚的說，「我要讓他們給我爸爸償命，他們害死了我爸爸」。最終，法官判小明25年徒刑，案件一時也引發民眾熱議。

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