隨著網紅Toyz（劉偉健）的飲料店「拾汣茶屋」在全台不少縣市爆紅，身兼YouTuber的精品代購業者「蹦闆」，日前就花150萬元加盟，試圖以此得知「拾汣茶屋」是真的很賺錢，還是「割韭菜」。結果飲料店開幕7天，獲利金額就呈「天花板的數字」，讓他驚呼「再多開個2、3家我可能就躺著休息了」。

蹦闆在個人YouTube頻道更新影片，自曝看過不少網紅、藝人開飲料店收入頗豐，因此他也花了150萬元加盟Toyz的「拾汣茶屋」，像要一探是否如Toyz所說「好賺」，還是只是「割韭菜」。

如今過了2個月的員工教育訓練，蹦闆選在桃園市中壢市開店，結果經歷7月8日至16日，為期7天營業之後，他發現營業總額高達17萬元，平均每天營業額約是5萬元，「一般人可能會覺得5萬元不多，不過就我所知，在飲料界這算是『天花板的數字』。」

對此，蹦闆透露，不少民眾認為，台灣的飲料市場很大，一年的商機10幾億元，起初他相當懷疑此番言論，直到自己成了飲料店業者之後，覺得此言不虛，並稱由於店址緊鄰中原大學學區，目前正逢暑假，相信開學之後就會吸引學生客群到來，屆時營業額會更可觀。

蹦闆提到，若以37萬元的營業額計算獲利，自己的毛利是60%到65%，如此一來，預估2個月就會回本當初投入的150萬元，「我本行精品業的獲利是15%到20%，飲料店是我們的3倍。」他也強調，飲料店的囤貨、原料成本都比其他行業還低，因此不易倒閉，之後不出意料就會多開幾間，「我覺得蠻好賺，再多開個2、3家，我可能就躺著休息了。」

蹦闆透露，之後不出意料就會多開幾間「拾汣茶屋」。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

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