自媒體娛樂公司「微辣Manner」前經理、YouTuber阿晶（Jane）26日驚傳過世，得年29歲，死前在社群平台以千字文透露，自己罹患憂鬱症，還遭同行前男友加蔥（林茂發）逼迫墮胎，讓她「每天都在黑暗中沉淪」，但被男方否認。之後加蔥27日為此直播說明來龍去脈，表示當時沒陪女方墮胎有錯在先，同時宣布退出微辣文化集團有限公司。

根據《香港01》報導，阿晶2021年離開微辣Manner之後，自曝罹患憂鬱症，此前還因病情急轉直下，吃下大量安眠藥求死未遂，並在Instagram發布多則限時動態，吐露負面心聲，更稱曾遭恐嚇「妳再說話，不是我，是我有兄弟想幫忙搞死妳」、「我們這邊準備好有diss妳的歌和片了，妳不是得罪我，是全公司」，讓她當下只好道歉了事，事後深感委屈，「笑過我的人，我還得一一道歉，這是人生最委屈的一天了吧。」

阿晶強調，此事加上後來遇到的打擊，造成憂鬱症頻頻發作，連帶社交出現問題，容易作嘔與頭暈，「都是因為當時被威逼之下，不敢輕易和人做朋友，面對著社恐、抑鬱症、恐慌症，就是那些電話打來加劇了我的病，到現在看到他們的東西，還是會覺得一陣噁心。」她也悲嘆，「到這個地步，我也不說假話、我已經不怕你的兄弟們會對我做什麼事。也不怕導演、編劇會創作一個怎樣的故事。我要走了，帶著決心。」

起初阿晶發出的限時動態，讓外界相當緊張，到了隔天卻將其刪除，並對香港媒體透露「現在沒事」，怎料之後仍遭澳門警方、微辣Manner證實，她於家中輕生離世，死前更以千字文揭露，曾被加蔥逼迫墮胎，直言「明天會不會醒不知道」、「活著對我來說狼狽不堪」、「每天都在黑暗中沉淪」、「會不會去到其它地方更加輕鬆」。

對此，加蔥則在個人YouTube頻道發布影片道歉，並稱退出微辣文化集團有限公司。另外，針對被阿晶指控逼迫墮胎、雙方分手後沒多久又對新任女友「儀仔」求婚一事，加蔥也解釋，「我與阿晶2021年1月分手，沒有存在第三者，也不是說分手了就想追下一個。我與儀仔2021年10月份戀愛，分手9個月後在一起，時間是長還是短，交給你們判斷。」

加蔥提到，會對阿晶的離世負責，但否認逼迫墮胎，強調女方2019年3月底告知懷孕，後經討論決定拿掉，「我講了好幾次真的沒有逼迫，我說可以生、一起養，到後來談了很多覺得不適合，我就想不要，這個是事實。」他進一步坦承，沒有陪同阿晶去做流產手術，「這件事是做錯了，原因沒有必要說了。」

不過，針對加蔥說詞，不少網友翻出微辣Manner旗下「軒Sir」李宇軒2021年5月的YouTube影片，發現當時阿晶介紹加蔥，直指對方是「儀仔男朋友」，加蔥的神情也未有任何異狀。因此，網友推測，當時加蔥與儀仔已在一起，與影片澄清的時間明顯不符。

加蔥在個人YouTube頻道發布影片道歉。（圖／翻攝自YouTube／Nathan Lam加蔥）

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