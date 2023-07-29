上市場買了重得要命的東西一路提回家，在公園裡陪孩子做遊戲跑來跳去，這些讓人「喘大氣」的日常活動其實大有好處。澳洲雪梨大學（University of Sydney）最新研究指出，每天進行激烈體能活動總計只要4.5分鐘，整體罹癌機率可降18%，與體能活動有關的特定癌症風險大減32%。更棒的是，日常粗重家事、快步走路去趕車也算數，每次至少1分鐘就有效。

這項研究日前發表於《美國醫學學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）。研究報告主要作者、雪梨大學查爾斯帕金斯中心（Charles Perkins Centre）教授史塔馬塔基斯（Emmanuel Stamatakis）說，大多數中年人並未規律運動，導致罹癌風險增加，直到活動追蹤器這類穿戴式技術問世，世人方能了解日常生活中短暫、零星的體能活動對於健康有何影響，「令人驚嘆的是，高強度日常體力活兒每天只增加4到5分鐘、每次短暫到僅約1分鐘，就能帶來整體癌症風險降低18%的效果，與體力活動有關的癌症風險可降32%」。

澳洲雪梨大學查爾斯帕金斯中心長期研究日常生活之中的「劇烈間歇性日常體能活動」（VILPA）與健康之間的關係。

與體力活動有關的癌症包括肝癌、肺癌、腎癌、胃賁門癌、子宮內膜癌、骨髓性白血病、骨髓瘤、大腸直腸癌、頭頸癌、膀胱癌、乳癌、食道腺癌。這類癌症罹患風險增加，與缺乏體能鍛鍊有關。

研究團隊利用穿戴式裝置追蹤逾2萬2398人每天活動狀況，這2萬多人均齡62歲，閒暇時並不運動。研究人員追蹤其臨床健康紀錄長達7年發現，會讓人氣喘吁吁的「劇烈間歇性日常體能活動」（vigorous intermittent lifestyle physical activity，VILPA），每天總計只做4到5分鐘，罹癌機率明顯降低。

與孩子一同跑跳嬉戲，也符合「劇烈間歇性日常體能活動」的定義。（圖／Shutterstock）

比起連VILPA都不做的人，每天從事至少約3.5分鐘VILPA，癌症發病率減少18%，若稍微拉長到每天4.5分鐘，與體能活動有關的癌症風險降低32%。

VILPA是雪梨大學查爾斯帕金斯中心創造的詞彙，專指人們日常生活中從事的短暫體能活動，每次大約1分鐘。上述2萬多人經過平均6.7年的追蹤，癌症患者新增2356例，其中1084例是與體能運動相關的癌症。

史塔瑪塔基斯說，VILPA約略像是把「高強度間歇訓練」（high-intensity interval training，HIIT）落實到日常生活中；完全不運動的成人，罹患乳癌、子宮內膜癌、結腸癌的機率會增加。