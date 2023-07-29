杜蘇芮颱風及外圍環流影響，28日台灣南高屏嘉、雲林部分鄉鎮早上臨時宣布停班停課，引發不滿。入口網站「Yahoo奇摩」28日起針對「你認為颱風停班課應該何時宣布？」進行網路民調，截至29日早上，有39.3%的網友認為前一天晚上10時前宣布；22.3%則認為前一天晚上8時前宣布。

「Yahoo奇摩」28日起針對「你認為颱風停班課應該何時宣布？」進行網路民調，截至29日早上6點，已有3000名網友投票。39.3%的網友認為前一天晚上10時前宣布；22.3%認為前一天晚上8時前宣布；17.2%認為視颱風狀況，隨時皆可宣布；16.2%認為當天早上6時前；1.8%認為當天早上6-8時；3.2%不知道/沒意見。

該民調也問到，「你平日通常幾點出門上班上課？」有59.8%的網友表示是在早上6-8時出門上班上課；17.1%的網友表示在早上8-10時；8.2%表示早上6時前；7.2%表示無固定出門時間；2.2%表示中午12時後；2.0%表示早上10-12時；3.5%不知道/沒意見。