蔡英文政府自上任以來大力推廣綠能，蔡總統5月還到苗栗後龍參加海能離岸風場啟用典禮，更驕傲宣布今年會有4個風場陸續完工，但在剪綵風光背後，中華鯨豚協會卻驚覺鯨豚擱淺數量於離岸工程開展後不斷增加，更見到有耳膜遭震碎的鯨豚遺體被沖上岸，希望政府能多方面保護生態，別讓海中精靈成為經濟犧牲者。

「有學者說離岸工程沒有影響，鯨豚擱淺只是隨機事件，但數字攤開來就很明顯啊。」中華鯨豚協會祕書長曾鉦琮表示，苗栗和彰化為風電重鎮，2015年發展風電以前，苗栗一年平均擱淺6隻鯨豚，彰化則是年平均1.5隻，而在開始環評及離岸風場建設後，數字不斷暴增。

根據統計，苗栗離岸風場於2019年建設，當年苗栗擱淺鯨豚擱淺數量即高達13隻，暴增了83%（以2015為分界點，前後7年的平均擱淺量計算），而彰化擱淺量近7年的平均數字更是過去的233％，離岸風場業者口口聲聲說會降低影響、保護生態，信誓旦旦的保證卻淪為口頭支票。

苗栗與彰化的鯨豚擱淺量近年來暴增，學者皆認為與離岸風電工程有關。（圖／中華鯨豚協會提供）

「像是風場就要在這邊蓋，所以任何環評流程都變得只是流程。」曾鉦琮表示，為了監測風場選址的海域是否有鯨豚出現，環評原本規定鯨豚水下聲學監測應該連續蒐集14天數據，但有業者反應監測儀器遺失，環保署竟大發慈悲，允許補充24小時的水下聲學監測即可，用24小時取代14天監測結果，也失去原先觀察的代表性。

此外，鯨豚仰賴聽力來指引方向和溝通，而離岸風場建造的噪音嚴重影響鯨豚身心健康，中華白海豚「暫時性聽力損傷」閾值為160分貝，環評規定水下噪音閾值不得超過160分貝，此規定忽略了抗噪能力弱的一級瀕危物種「露脊鼠海豚」及「瓶鼻海豚」，環保署卻容許施工過程中「偶有」超標，超標閾值甚至高達190分貝，等同現行環評審查仍將鯨豚暴露聽力損傷風險中。

曾鉦琮說，業者曾保證在動工前會先「緩啟動」，等同是打第一下，通知附近鯨豚「逃跑」，但離岸工程噪音最遠能傳播到10公里外，在噪音的干擾下，鯨豚一定會想「逃命」，逃離的方向不是往外海就是靠內陸，而許多鯨豚游不到外海，且目前海域多為數個風場同時施工，鯨豚見往外逃生路艱困，最終只能在近岸擱淺或是遭漁民捕捉，當中更有些鯨豚遺體被發現時聽骨碎裂，讓救援人員無比心痛。

中華鯨豚協會長年協助擱淺的鯨豚與海龜，目睹多次海洋生物困境卻有心無力加以改善。（圖／周志龍攝）

立法委員陳椒華曾召開公聽會討論離岸工程噪音對鯨豚的影響，臺灣大學工程科學及海洋工程學研究所博士、台灣白海豚顧問小組顧問湛翔智在會中表示，聯合國、歐盟、國際海事組織等均已制定水下噪音防治法案，降低人為水下噪音破壞海洋生態，台灣正在發展離岸風電，風電工作船舶對水下生物生存造成威脅，應將水下噪音納入《海洋污染防治法》修法範圍，進一步訂定細則，才能有效管理水下噪音污染排放問題。

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