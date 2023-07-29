離岸風場工程開發後導致鯨豚擱淺量暴增，政府為了降低環保團體罵聲，現行環評以白海豚為主要保護對象，卻也因此忽略與白海豚為同一保育等級的「露脊鼠海豚」。露脊鼠海豚近年擱淺數量倍數增加，西北海域今年初更在1個月內連續發現5隻露脊鼠海豚「寶寶」擱淺身亡，成為目前台灣鯨豚史上解不開的最大謎團，也是保育員心中最深的痛。

據了解，中華白海豚現行數量不到60隻，牠們被稱為台灣海峽中的白色信使，屬於食物鏈中的頂級捕食者，在維持生態平衡中扮演重要角色，2010年在國光石化開發案中，前副總統吳敦義稱牠們「會轉彎」而大登媒體版面，白海豚更因此成為國人眼中開發與保育的代表動物。

前副總統吳敦義說「白海豚會轉彎」引發議論，也讓該物種成為國人眼中開發與保育的代表動物。（圖／周蓮香提供）

也因為國人對中華白海豚的重視，離岸風場開發時總以白海豚為「擋箭牌」，環境評估作業皆為白海豚量身打造，要求打樁噪音不得超過160分貝，並規定施工船隻在接近重要棲息海域時，需低速航行並避開白海豚，航道劃設也要避開敏感區，這些作業流程看在鯨豚協會眼中，卻是「治標不治本」的掩耳盜鈴。

「露脊鼠海豚才是離岸風場最大的受害者。」中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，相較於抗噪能力強的中華白海豚，露脊鼠海豚更為敏感，且牠們體型小又沒有背鰭，海上觀察十分困難，在過去的評估中都不曾發現露脊鼠海豚身影，但牠們卻用一次又一次的擱淺遺體證明自己存在。

台灣沿海今年初在短時間內，多次發現露脊鼠海豚寶寶擱淺，而該物種被認為是離岸工程最大受害者，讓保育界憂心忡忡。（圖／中華鯨豚協會提供）

曾鉦琮說，今年農曆過年前後，台灣西北邊海域在短時間內接連出現5隻擱淺的露脊鼠海豚，牠們被發現時皆已身亡，身旁更沒有母親的陪伴，而鯨豚母性本能強烈，媽媽通常會陪伴並帶著孩子，幼體單獨落單案尤為罕見，學界多次推論都無法找到答案。

「鯨豚擱淺，就差不多等於人類進加護病房。」曾鉦琮提到，鯨豚擱淺代表牠們已面臨生命危險，過往活體救援成功的比例僅10%，因海洋保育署成立及各項人力物力投資，近年救援成功比例已達30%，但在海洋大學退出海龜救傷計畫後，中華鯨豚協會目前成為北台灣最後的救援支柱，目前也正在籌備完善的海洋動物救援中心，希望大眾能多關心這些被人類所傷的動物，共同為海洋保育盡一份心力。

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