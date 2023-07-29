美國總統拜登今天宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。這是拜登政府首度提供台灣軍事援助。聯邦眾議院外委會主席麥考爾表示，美國必須持續提供必要防禦物資，使台灣得以維持嚇阻力並自我防衛。

拜登今天傍晚發出備忘錄指出，提供最多3.45億美元的國防物品與服務，以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助。不過，備忘錄並未提供清單。

對於白宮宣布提供台灣軍援，麥考爾（Michael McCaul）透過聲明稿表示，在共產中國正在尋求進一步挑釁時，很高興看到拜登政府向台灣送交這一急需的武器軍援。

麥考爾指出，拜登政府應更早提供，也應更堅實。在美國國務院官員遭到中共駭客攻擊時，拜登政府不應迎合中國國家主席習近平，而是應該加快向台灣運送武器的速度。

他表示，拜登政府一再擔憂在大國競爭中提供關鍵武器系統，將使情勢升級，但卻只會讓習近平與其邪惡聯盟更加囂張。

麥考爾指出，美國必須持續致力於提供必要防衛物資，使台灣能夠維持嚇阻力和自我防衛能力。

白宮將軍援台灣的消息最早由路透社於昨天披露。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報中表示，美方非常、非常認真承擔對台灣的責任，非常認真提升台灣自我防衛能力，這項立場不變，美國也會持續尋找實現這一目標的方式。

2023財政年度國防授權法（NDAA）中，授權美國總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。