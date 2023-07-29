Shohei Ohtani has homered in three straight at-bats! pic.twitter.com/IdFHCnDgGr — MLB (@MLB) July 28, 2023

二刀流名將大谷翔平前回雙重賽投打兩端上演神蹟，29日率天使作客藍鳥，用本季第39轟給對手下馬威，面對暫居美聯三振王的高斯曼（Kevin Gausman）紅中速球，大谷翔平一棒扛向右外野牛棚內，接續前戰最後2次打擊，大谷翔平寫下連3打席開轟紀錄，幫助天使1比0先馳得點。

以外卡排名來看，天使距離藍鳥只有三場勝差，代表天使如果將這3連戰全拿下，戰績將會追平藍鳥，對於雙方都是極為重要的系列賽。大谷翔平前役打出單場第2轟後，因腰部抽筋提前退場，29日依然繼續先發上陣，擔任指定打擊第2棒，首打席大谷不囉嗦，看準第一球直接扛出牆，天使1比0領先。

天使此戰推出剛交易入隊的吉歐力托（Lucas Giolito）登板先發，首局送出三上三下，三振貝爾特（Brandon Belt）拿到效力天使的首K，寫下好的開始。不過第2局率先取得2出局後，被查普曼（Matt Chapman）敲出陽春炮追平比數，雙方戰成1平。

藍鳥持續以全壘打痛擊天使，捕手簡森（Danny Jansen）開轟，藍鳥2比1反超比分。第6局大谷擊出單場第2安，上壘後和一壘手小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）有說有笑。下個半局藍鳥攻勢再現，安打上壘的梅利菲德（Whit Merrifield）發動盜壘，靠著捕手蔡斯（Matt Thaiss）發生暴傳站上三壘，畢謝特（Bo Bichette）二壘安打為藍鳥添得第3分，吉歐力托壓制不住藍鳥打線，滿壘時被換下，所幸接替登板的J. 索利安諾（Jose Soriano）連飆2K化解危機，藍鳥3比1領先。