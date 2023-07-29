中颱杜蘇芮襲台，全台水庫估收穫7450萬噸水量，不過曾文、烏山頭與南化3座水庫昨降雨量不如預期，進帳有限；氣象專家直言，高聳的中央山脈一刀切，降雨分布地形現象相當明顯，目前剩下曾文水庫還「非常渴」，只能指望下周三起卡努颱風引進的強盛西南風，西南部連6天劇烈天氣，將累積大量降雨。

台南市昨（28日）明顯感受颱風威力，南水局統計昨零時至下午1時止，曾文水庫降雨量18.9毫米，烏山頭水庫30毫米，南化水庫43.5毫米，雨勢未如預期，3座主要水庫進帳有限。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，高聳的中央山脈一刀切，降雨分布地形現象相當明顯，過去3天雨量非常驚人，冠軍在屏、東交界的西大武山，高達1587毫米，花東山區普遍也達800至1100毫米；但也有地方只下了幾滴雨，甚至掛0，「東半部為西部擋了大量雨水」。提醒民眾近日非必要勿進入東部山區，非常危險。

粉專指出，󠀠目前只剩下曾文水庫還非常渴，集水區最大雨量只有接近70毫米，「水庫很大，喝飽不容易，需指望下周三起的強盛西南風了。」

氣象專家吳德榮指出，下周二（8月1日）受卡努颱風外圍環流影響，迎風面西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯；下周三起連6天，卡努引進潮濕、不穩定的西南氣流，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，西南部易有劇烈天氣、並有累積大量降雨的機率。