杜蘇芮颱風近日侵襲台灣，隨後直撲大陸東南沿海，但也因為颱風攪局，台灣東部、西部部分漢光演習宣布取消，另國防部昨（28）日也公布，全年無休擾台的解放軍機也難得「放假」了。對此，中天《盧秀芳辣晚報》28日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於中國大陸解放軍「休假」的看法，有年輕正妹就說出內心話，「希望共軍機、軍艦可以休久一點」，引發熱議。

颱風兩岸休兵，年輕人心聲曝。（圖截自盧秀芳辣晚報）

中天《盧秀芳辣晚報》28日由「辮子妹」進行街訪，調查民眾對於杜蘇芮颱風來襲，兩岸休兵的看法，民眾紛紛表示，「對天氣有共識」、「老天還是比較厲害，希望不要打仗，希望兩岸之間可以和平」、「我覺得這算是好事，衝突反而沒有那麼劇烈」。

此外，亦有人提到，「原本以為共軍是風雨無阻，結果颱風天等不到人，意外的收穫」、「（解放軍）可以再休久一點，要不然每天新聞都是解放軍機來台灣了，今天有幾架，過幾天又幾架，最好不要來（擾台）」、「大家都過太平日子，不要心裡怕怕的，兩岸都是同胞」。

不過也有民眾持不同看法，稱「共同一個原因集體放假是滿有趣的一件事情，很有默契的集體放假，但開戰不會管颱風」、「短暫的而已，颱風過了又吵架了」、「也只能休颱風，颱風過了繼續來」、「已經習以為常」、「解放軍機一定會繼續擾台，兩邊會繼續緊繃，尤其明年台灣又要選舉了」。