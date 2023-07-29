法新社報導，出事的這架MRH-90太攀蛇（Taipan）直升機昨晚墜機，馬勒斯在事發近12小時後說，「在我們此刻向各位說話之際，4名機組人員尚未尋獲」。

在搜救行動持續進行時，澳洲國防官員宣布暫停有3萬名官兵參與的美國與澳洲「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）

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