一名16歲少女小美與媽媽的前男友小明交往後懷孕，並由男方帶去墮胎，未料小美劈腿被發現，提出分手後並要她還4年間的的生活費96萬元，小美無力返還，向地檢署提告小明在她國三時就性侵她還害她懷孕，甚至拍攝性愛片恐嚇取財。法官檢視雙方對話及拍攝的性愛影片，發現小美表情愉悅相當享受，還主動親吻小明，且平時兩人也相當親密，認定2人是合意性交，因此不起訴小明，另依誣告罪判小美4月徒刑。

根據判決書，16歲少女小美與小明原為男女朋友關係，二人於民國107年間分手後，因小明要求她返還支付多年來之開銷共計新臺幣96萬元，卻因無力返還心生不滿，向法院提告小明曾在國三時性侵她，還以拍攝不雅照為脅，要求陸續發生性關係，還拿不雅照恐嚇她要支付96萬元生活費，讓她心生畏懼，前下簡易借據。

但是小明辯稱，他曾和小美母親是男女朋友，後來與小美母親於104年9月間分手後，才和小美交往，兩人是在小美高二下學期發生性關係，小美曾懷孕過2次，第1次是她母親帶她去診所拿掉，第2次是自己陪她去診所拿掉，自己曾要求小美簽借據，是因為兩人在一起的生活開銷，也認為這是借款，糗兩人是合意發生關係。

法官調查，發現小明與小美有許多親密之自拍合照或錄影，也有性愛錄影以及穿情侶裝，或是與小美家人一同出遊、一同參加友人喜宴的親暱照片。且性愛片中，小美神情自若、愉快，更有主動親吻小明之畫面，顯然確實為男女朋友，而非遭要脅或強制為性交行為。

法官又查出，小美在104年10月間因懷孕而前往診所墮胎，又於105年6月間再次懷孕而由小明陪同就診，如果小美真的在104年6月遭性侵且遭母親發現，但小明卻在當年9月才與小美母親分手，母親豈會容忍女兒懷孕後，由男友陪同前往醫院墮胎，因此遭到性侵顯非事實。

法官審理後認定，小美因為不滿被小明要求還錢，捏造遭性侵、恐嚇證據，若非男方留存雙方LINE對話紀錄及照片，又如何洗刷所受不白之冤，一審依誣告罪判小美4月徒刑，不得易科罰金，可上訴。