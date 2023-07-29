男星范逸臣和日籍女藝人田中千繪15年前在電影《海角七號》飾演情侶，私底下疑假戲真做，緋聞傳了15年，但雙方從未公開認愛。昨田中千繪突在社群PO與范逸臣、導演魏德聖和父親田中東尼的合照，打破之前老爸反對婚事而卡關的傳言。

范逸臣、田中千繪睽違15年，再度與導演魏德聖合作新電影《BIG–讓孩子拯救世界》，在劇中飾演一對醫美集團的董事長夫妻，田中千繪為了宣傳，本月初在社群上傳與范逸臣的劇照，當時引發熱議，昨（28日）田中千繪又公開最新合照，她與導演魏德聖、范逸臣私下聚餐，父親田中東尼也驚喜出席，四個人都面帶笑容，看起來關係頗融洽，破除先前合不來的傳聞。

田中千繪更在文中感性地寫道：「2008《海角七號》→2023《BIG》我要感謝那時候的一場美妙緣份，一直延伸到現在。期待我們的故事一直說下去⋯」這張照片公開後，立刻吸引大批網友朝聖，眼見網友誇他們很登對，田中千繪用三顆愛心回覆，而另一名網友開玩笑說范逸臣「見家長」，田中千繪淡定地回：「他們很早就見過面的啊。」間接洩漏雙方早就有來往。

田中千繪的父親田中東尼是國際著名化妝造型師，從業超過20多年，與多名好萊塢明星合作過，被譽為美容界掌門人，私下他也是老闆，開了化妝藝術公司以及4家高級美容沙龍、3間美容學校。此外，田中東尼曾負責熱門夯劇《浴火鳳凰》神獸BiBO和女主角的特殊化妝，5月為了實境節目《BIBO願望合夥人》，睽違9年再度來台，田中千繪笑說：「台灣影視業和田中家的淵源很深。」