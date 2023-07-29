網紅鳳梨（吳泓逸）遭馮語婷爆料對某女射後不理，甚至還要求墮胎卻不付錢，對此，他公開與當事者私訊，證實並無懷孕一事，對方則質疑流出的翻拍圖，是他的前女友罔腰所做，這讓罔腰直接公開與鳳梨的對話截圖佐證，怒斥：「我必須維護自己權益」。

罔腰無端遭捲入與鳳梨的風波，她先是發文澄清：「不參與任何紛爭，只想認真過生活，大家都生活很苦，努力賺錢，防颱期間大家平平安安」，對於被鳳梨控在分手後一直打電話要錢，她則是公開實情：「我打電話給你？？？都是問你問當時詐欺案件的錢，為何不敢快給我案件編號，我可以自己查詢對方還錢了沒」，接著怒嗆鳳梨：「然後你翻車了，模糊焦點開始罵我？結合你粉絲聯合霸凌我」。

罔腰指出從未攻擊過鳳梨，而且網路紛爭一概不參與，未料卻被網友們罵爆，導致她心情相當低落，強調必須維護自己權益，並附上過去對話截圖公開實情，只見罔腰去年5月曾傳訊給鳳梨：「是你要投資，金額我付款，你被詐騙我承擔，你應該把金額歸還給我，或是案件單號給我，我去改」，沒想到鳳梨直到日前才回覆：「你真的滿閒的，過好自己日子就好，整天在那邊講一些以前怎樣，我實在覺得滿好笑的，好險有儘早跟你這種人分開。」

對此，罔腰也道出無奈心情：「就當我上輩子欠你，我很累，哭了，好累，不是與我無關，怎麼一直罵我」。