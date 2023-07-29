一名網友私訊詢問「當男人一直要求想嘗試三P怎麼辦？」兩性專家欣西亞表示，可以「邊看A片邊做愛」來試水溫，但最重要的在於自己是否能接受並願意去做，如果有疑慮就不要答應；但若雙方都願意，那麼有3個重點要注意，分別是第三人不要找熟人；第三人的性別要好好溝通，或者乾脆男女都各來一次才公平；最後則是要記住全程使用保險套，安全性行為比什麼都重要。

兩性專家欣西亞近日在臉書上分享，一名網友私訊詢問「當男人一直要求想嘗試三P怎麼辦？」有些人妻會慶幸自己老公沒提過這樣的要求，但沒提不代表沒有想，更不代表沒做過，而提出來的老公也不代表就是壞人，很多時候男人願意把心底最深層的秘密說出來，表示他對妳有基礎的信任跟安全感，否則他大可以把這些事藏心裡。

欣西亞表示，當老公希望把性幻想付諸現實，而老婆是他希望能一同探索的人，身為另外一半該怎麼辦呢？首先如果裡有一丁點疑慮，或覺得有些不妥，那麼當然不要答應老公想要三P的請求。

欣西亞指出，如果老公不斷懇求，而妳心生動搖，決定從「邊看A片邊做愛」開始模擬，這不失為是一個變通的法子。因為觀賞香艷刺激的劇情，看著肉體噴火的女優，怎麼說都彷彿讓第三者加入戰局，搞不好妳更high，而老公可能太分心而不舉，世事難料，先從這種方式試水溫，能從彼此的反應預知若真人上場會有什麼結局。

欣西亞也說，如果雙方都同意且願意嘗試三P，那麼有幾個重點要注意，首先第三個人最好不要找熟人，最好是付費找職業達人，因為找熟人可能後患無窮；第二點就是，第三人的性別是男是女，如果老公提出第三人是女生，那麼妳也能要求一次兩男一女的組合，畢竟這樣才是真正的公平。

欣西亞也提醒說，第三點就是要全程使用保險套，享受歡愉的當下，也要注意安全性行為，不過性病或許還能用保險套hold住，但兩人的親密關係就難保證不受衝擊，值不值得為了嚐鮮而撼動感情的基礎，就看各位情侶、夫妻玩不玩得起了。