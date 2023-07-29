美國總統拜登終於公開認了次子韓特的私生女

歷經多年切割後，美國總統拜登終於公開承認，的確存在第7名孫輩，也就是4歲的孫女娜薇‧蘿伯姿（Navy Joan Roberts）。他說，只想為次子韓特的私生女做出最好的決定。

綜合外電28日報導，現年80歲的拜登不斷說，他只有6名孫子女，去年12月掛耶誕襪時，白宮甚至直接忽略了這位秘密孫女。

不過，拜登周五晚在發給《時人》（People）雜誌的書面聲明中說，「我們的兒子韓特和娜薇的母親倫登（Lunden Roberts）正設法建立最有利他們女兒的關係，並在未來盡可能維護她的隱私」。

此外，他強調，「這不是政治議題，而是家務」。拜登說，包括娜薇在內，第一夫人吉兒和她只希望為所有的孫輩做最好的決定。不過，他並未表明，是否會歡迎娜薇到白宮，或是擇日親身和她見面。

BREAKING - YOUR REACTION: Following widespread condemnation, shock, and disgust, President @JoeBiden finally recognizes his seventh granddaughter, 4-year-old Navy Joan Roberts.



In a statement to People Magazine, rather than the White House pool, President Biden said, “Our son… pic.twitter.com/ejecqHXz07 — Simon Ateba (@simonateba) July 28, 2023

美國總統拜登終於公開認了次子韓特的4歲私生女娜薇

幾個月來，拜登面臨與日俱增的批評，說他決定切割娜薇很冷酷，並與他的慈祥老祖父三軍統帥政治形象背道而馳。他4月在白宮年度「帶孩子上班日」（Take Your Child To Work Day）活動中還說，「我有6個孫子女」，並強調他愛死他們了，每天都會跟他們說話，結果引發廣泛批評。

儘管據說娜薇知道爺爺拜登，還有爸爸韓特，並會提起他們，但兩人卻不曾見過她。而拜登發布相關聲明時人在緬因州，正要前往德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）度9天假。

拜登目前正在爭取2024年美國總統大選連任，但周一和周三都沒有公開活動，最近一次回答記者提問是在7月18日，但他當時在橢圓形辦公室只回答了大家都聽不清楚的兩個字。

至於53歲的韓特在2019年的親子鑑定中，雖已證實是娜薇的生父，但卻不惜上法庭打官司，成功阻止小女孩繼承他的姓。據《紐約時報》（The New York Times）報導，拜登是蓄意無視她們母女。