高血壓患者有相當簡易的方式可提高心肺功能。根據一篇統合分析的研究，將一群高血壓患者分成兩組，其中一組進行握力訓練，訓練方式為手握2分鐘後休息1分鐘，重複4回合、每周訓練3次，2個月後，受試者的收縮壓比不運動者下降8.11毫米汞柱，效果等於吃了一顆血壓藥。心臟科醫師建議，民眾平常可透過訓練握力來增強心臟功能。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在其臉書表示，根據2021年刊登在《高血壓研究》的一篇統合分析，一群患有高血壓的受試者，用最大握力的30%-40%進行握力訓練，訓練方式為先手握2分鐘後休息1分鐘，重複4回合，也就是一天只需要11分鐘。

每周以上述方式訓練3次，總共進行8周，相較於不運動的對照組，受試者的收縮壓平均下降8.11毫米汞柱，已達統計顯著差異，這已經相當於吃1顆血壓藥的效果。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在《下班經濟學》曾表示，民眾若無暇進行跑步等戶外運動，可多做「握力」運動，即握緊拳頭，因為在此過程中，血管會緊縮，加速血管回流，進而訓練心臟接受血液的功能。

陳冠任並表示，2016年知名的國際醫學期刊《刺絡針》（Lancet）曾刊載一項針對14萬人的調查，發現握力較佳的人較握力較差者，未來心臟衰竭的風險較低，顯示握力與心臟功能密切相關。