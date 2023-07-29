NBA sent a memo Friday to all 30 teams about Damian Lillard’s trade request and the stance that he only wants to play in Miami. Reporting details on @TheRally: pic.twitter.com/xkgMfcTeqI — Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2023

《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日爆料，聯盟已經找上拓荒者後衛利拉德與他的經紀人會談，強調任何有關利拉德只替熱火打球的公開言論即將受到處罰，且把整個會談過程與針對此事件警告通知了30支球隊，不過利拉德經紀人也當場否認只替熱火打球說法。

NBA官方也發表聲明，強調會談過後，利拉德與經紀人清楚表態在任何情況下，利拉德都會履行球員合約所有義務，「相關球隊跟我們提供與利拉德經紀人溝通內容，雖然並非百分之百，卻跟他經紀人說得吻合，我們已經發出警告，假如未來再次出現類似言論，利拉德將會受罰。」

利拉德先前突然跟拓荒者提出交易申請，且清楚表態自己只想跳槽熱火，接著謠傳他的經紀人到處跟球隊放話，如果利拉德被交易到除了熱火以外球隊，他很有可能不去季前訓練營報到，也可能不會履行任何球員合約義務，如今遭到聯盟「盯上」，也算理所當然的結局。