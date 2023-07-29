白襪放棄競爭季後賽門票的機會，決定在交易大限前將主力賣出，根據《ESPN》報導，兩位老將藍斯林（Lance Lynn）、「眼鏡哥」喬凱利（Joe Kelly）被送往道奇，白襪則換來「K湯弟」崔斯湯普生（Trayce Thompson），以及2位小聯盟右投納斯崔尼（Nick Nastrini）、雷薛（Jordan Leasure）。

道奇先發輪值滿是傷兵，伯勒（Walker Buehler）、梅伊（Dustin May）本季報銷，柯蕭（Clayton Kershaw）因肩傷持續待在傷兵名單，「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）表現悽慘已被交易出去。36歲的藍斯林將補上道奇輪值的空缺，過往賽揚獎票選常排前5的他握有一定實績，但今年成績卻向下沉淪，21場先發自責分率高達6.47。

35歲的喬凱利重返洛杉磯，他曾效力道奇3年，並隨著球隊奪下2020年世界大賽冠軍，只是今年他的表現也不優，本季31次後援出賽，戰績1勝5負、自責分率4.97，喬凱利也成為道奇這周第2位迎回的前冠軍成員，稍早道奇已從紅襪要回內外野工具人賀南德茲（Enrique Hernandez）。

白襪換來的崔斯湯普生是效力NBA勇士隊克雷湯普生（Klay Thompson）的弟弟，目前則因左腹斜肌拉傷被列入60天傷兵名單，過去他也是白襪的一員，此後一直輾轉各地。另根據記者帕森（Jeff Passan）報導，白襪將主力牛棚桂夫曼（Kendall Graveman）送往太空人，換回捕手柯瑞李（Korey Lee）。加上吉歐力托（Lucas Giolito）和羅培茲（Reynaldo Lopez），白襪已經賣出5位主力，正式踏上重建之路。