中國大陸黨政代表團26日起訪問北韓，期間北韓領導人金正恩在平壤會見率團的中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠。李鴻忠轉交了中共總書記習近平致金正恩的親署函。
新華社報導，習近平在親署函指出，70年前，中國人民志願軍與北韓人民和軍隊贏得抗美援朝偉大勝利，用鮮血凝結成偉大戰鬥友誼。無論國際風雲如何變化，維護好、鞏固好、發展好雙邊關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。
李鴻忠表示，近年來，習近平與金正恩5次會晤，引領雙邊關係進入新的歷史時期。中方願與北韓貫徹落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強溝通交往，推進務實合作，推動兩國關係健康穩定發展，為維護半島及地區和平穩定作出積極貢獻。
金正恩對習近平致親署函表達誠摯感謝，表示北韓黨和人民永遠銘記中國人民志願軍烈士的不朽功績。北韓願與中方鞏固傳統友誼，加強交往合作，推動雙邊關係邁上更高水準，共同維護地區和平穩定和雙方共同利益。
訪問期間，李鴻忠還會見了崔龍海等北韓領導人，出席「朝鮮戰爭」（韓戰）停戰70周年紀念活動，參謁中朝友誼塔，赴檜倉祭掃中國人民志願軍烈士陵園。
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