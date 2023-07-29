據美國之音報導，美國國會參議院美東時間27日晚間，以86比11的投票結果，表決通過《國防授權法》，法案將為台灣軍隊建立全面性的培訓項目。有議員說，美國國會透過這個法案再次對中國及俄羅斯發出毫不含糊的信號，那就是美國堅定致力於「以實力保和平」的議程。

參議院軍事委員會兩黨領袖在總金額達8860億美元的《國防授權法》表決通過後發表聲明說，這個超黨派立法將可改善美國軍隊官兵的生活質量、確保美國人民安全，也為那些為了保障美國全球利益的部隊提供重要投資。

報導引述民主黨籍的軍委會主席傑克·里德(Jack Reed)表示：「這個前瞻性的國防法案對保障美國人民的安全、阻遏衝突及應對我們面對的國家安全威脅將會大有幫助。這個超黨派的國防授權法為我們的部隊及其家庭提供歷史性程度的支持，包括數十年來最大幅的部隊加薪。它授權了對我們部隊在捍衛我們國家並推進美國在全球利益所需的人員、平台及項目破紀錄的投資。法案也加速尖端技術，如超高音速及人工智能的發展，以提供我們部隊在戰場上的關鍵優勢，」

「儘管我希望能有更高的國防開支數字來更好地反映美國自二戰以來面對的最危險威脅環境，但我很感激參議院為今年的《國防授權法》所作的艱辛努力，」共和黨首席議員羅傑·威克(Roger Wicker)也說，這個法案為部隊提供了顯著的加薪與改革，以便改善男女軍人的生活質量。

威克還說，法案採取了關鍵步驟對美國此刻所需的海軍力量、彈藥能力及工業基礎做出重大投資，同時也透過採購改革與在高科技研究的投資強化國防創新。

「國會再次有一個機會向中國及俄羅斯發出明確無誤的信號，那就是我們堅定地致力於一個『以實力保和平』的議程，」威克說，他對與眾議院合作將此案送到總統桌上感到樂觀。

聲明還列出了參議院2024財年《國防授權法》的亮點，除了為台灣「建立一個全面性的訓練、諮詢及系統性的能力建設項目」外，法案為美國軍人提供5.2％的加薪、授權「太平洋威懾倡議」(PDI)及「歐洲威懾倡議」(EDI)所需開支、建立印太活動倡議以增加美國軍隊在地區的演習、自由航行行動和與夥伴的接觸等。

報導稱，在參議院軍委會送交參院全院的法案文本中，還包括要求美台加強軍事網路安全合作及擴大美台高層接觸的條文，不過根據聲明，由於在最後辯論的900個修正案中通過了121個修正案，——這是多年來通過最多修正案的一次，完整的法案文本及最終納入法案的修正案將在這幾週晚些時候公佈。

在參議院的表決前，國會眾議院已經在兩星期前表決通過眾院版本的2024財年《國防授權法》。由於兩院版本有不一致之處，在立法程序上還需要經過協調達成一致文本，再交付兩院各自表決通過後，才能送交總統拜登簽署後生效。