台南科學園區一名蔡姓工程師於去年8月間，從荷蘭帶回大麻種子，依照網絡自學栽種，成功培育3棵大麻種子成長至植株階段，並於Line上與友人聊天稱可「找外勞賣草」。今年2月，警方於蔡男住處查獲住處栽種大麻一事；經台南地院審理，認定蔡男犯私運管制物品進口，且意圖供製造毒品用而栽種大麻，應執行2年8月。可上訴。

根據判決書，蔡男於2022年8月中旬，藉由出差至荷蘭的機會，在當地購買大麻種子6顆後，置於托運行李內自桃園國際機場入關而私運入境進口。同年12月至隔年2月20日，蔡男竟意圖製造毒品之用，基於栽種大麻之犯意，在其住處依照網絡自學栽種大麻，成功培育3棵大麻種子成長至植株階段。

經保安警察三總隊第二大隊持搜索票至住處搜索，扣得大麻植株2株、乾燥大麻株1株及相關設備。警方所查扣之大麻植株，經檢視葉片外觀均具大麻特徵，隨機抽樣2株檢驗均含第二級毒品大麻成分。

蔡男辯稱，栽種大麻僅供施用，並無販賣之意。律師也表示，蔡男任職工程師，年薪及家境優渥，沒必要透過販賣大麻賺錢。

律師表示，蔡男與友人Line上的聊天對話，稱其只是想要炫耀自己可以自學栽種大麻，與朋友也認真討論，實屬天馬行空之拼湊對話。至於談及洗外勞錢部分，律師則回應稱，蔡男所談乃中國進口精品販賣給外籍移工，而非販賣大麻，且就以蔡男種植的量而言，與其所提及找一堆外勞栽種、大規模量產之狀況不符，不能以對話紀錄認定蔡男種植大麻非供自用。

台南地院審理時，認定蔡男任職科技公司之工程師一職，其受高等教育、為高社經地位者，理應清楚毒品危害且對社會秩序之破壞性，然卻未能恪守法律，在明知大麻種子、植株均屬違禁物之前提，竟為製造大麻，以前揭方式輸入大麻種子後，在前開住處栽種大麻成株。

台南地院審酌，蔡男犯後自始坦承自國外輸入大麻種子，且栽種成苗犯行，其栽種大麻植株雖非僅供自己施用，但尚無證據顯示已有對外販賣或轉讓，且栽種之大麻植株3株數量非大，其惡性及犯罪情節相較大量製造毒品牟利者尚屬有別。

法官最終認定蔡男犯私運管制物品進口罪處7月，又意圖供製造毒品之用，而栽種大麻處2年7月，應執行2年8月。全案仍可上訴。

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