日本桌球天后福原愛和江宏傑離婚2年，近來家務事依舊在台日兩地鬧得沸沸揚揚，連日本諧星Kazlaser（カズレーザー）也看不下去，昨(28日)在節目上說：「福原愛要求遵守台灣法院的指示，卻不遵守日本法院的判決」，當地律師也受訪以實務經驗分享該案件未來可能發展。

江宏傑日前在日本開記者會，表示今年7月20日他收日本法院寄來的通知，判他勝訴，但福原愛卻不聽從判決，不希望走到「強制執行」這步，而福原愛則是在記者會前就發聲明提醒江宏傑台灣法院法官要求不得對外公開本件案件內容，也指出「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」。

見此，日本諧星「メイプル超合金」成員Kazlaser上富士電視台節目《めざまし8（エイト）》表示，福原愛呼籲外界遵守台灣法院指示，不得公開案件審理內容，「但她自己卻不遵守日本法院判決，讓人覺得很奇怪。專長處理離婚案件的日本律師田村勇人則表示法院不會視若無睹不遵從判決的當事人，從過去經驗看來，「法院應該不會考慮更改原先判決」。

另一方面，《每日體育》訪問到菊地幸夫律師，對方認為法院應該會慎重處理引渡一事，而所謂的判決有分為「緊急做出初步結論的判決」和「案件最終判決」兩種，目前他所知江宏傑勝訴是屬於「緊急做出初步結論的判決」，但如果最終判決相反，會給當事人帶來負擔，通常「緊急做出初步結論的判決」是不太容易出現的，但這次法院作出了這種判決，可見該案的屬性與其他案件不同。