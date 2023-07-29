熱火43歲老將哈斯蘭29日透過IG公布自己正式退休，他不僅是熱火隊史籃板王、進攻籃板王與防守籃板王，也跟隨熱火拿下2006、2012與2013年總冠軍，「20年了，無法用言語形容這20年對我的意義，無論如何是你，邁阿密！讓這一切都變得值得。」

「我非常幸運，沒有任何遺憾離開這個球場，總冠軍、榮譽與兄弟情誼，都讓我難以保持平靜，」哈斯蘭說，「從落選秀到3次總冠軍、年度新秀第二隊、年度最佳隊友、總冠軍賽史上最老出賽球員、熱火隊史籃板王與效力時間最長球員，這樣榮譽太多了。」

「我要感謝那些曾幫過我的隊友、那些讓我承擔責任的隊友、那些在我旅程中支持我的家人，儘管這段旅程充滿起伏，但我很感激且沒怨言，從頭到尾我都很幸運待在邁阿密，」哈斯蘭說，「是時候照顧家庭，且成就其他事業，40號，我們很快在球館屋頂見面。」

曾跟哈斯蘭當過熱火的隊友「小皇帝」詹姆斯，也在第一時間發文回應，「恭喜你，我的老大哥！」熱火退役球星韋德也表示，「恭喜兄弟，再見，真正的老將。」